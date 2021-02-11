شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ حكم مباراة الأهلي ضد بالميراس مع إدارة مباريات الفرق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإتحاد الدولي لكرة فيفا FIFA تعيين الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي حكمًا لمباراة الأهلي ضد بالميرا س البرازيلي فى لتحديد ترتيب المركز الثالث فى كأس العالم للأندية 2021 والمركز الرابع، وذلك فى المباراة التى تقام مساء اليوم فى الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة والتى توافق الساعة السادسة مساءًا بتوقيت قطر المحلي وأيضًا السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية .

يحكم مباراة الأهلي ضد بالميراس اليوم طاقم حكام من دولة السنغال والرابع جواتيمالي، حكم مباراة الأهلي وبالميراس هو الحكم السنغالي ماجيتي نداي ويعاونه الحكمين جبريل كامارا والحاج سامبا السنغاليين بالإضافة إلى الحكم الرابع هو الجواتيمالي ماريو اسكوبار، وحكم الفيديو هو الكندي درو فيشر ومساعده المغربي رضوان جيد.

حكم نداي مباراتين لمنتخب مصر أمام النيجر وفاز المنتخب المصري بسداسية نظيفة فى استاد برج العرب بالإسكندرية كما حكم مباراة المنتخب المصري أمام أوغندا وفاز المنتخب بثنائية نظيفة.

وأدار نداي مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني فى فبراير 2019 ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية وفاز فيها الأهلي بخماسية نظيفة.

وحكم نداي 3 مباريات لعب فيها نادي الزمالك وفاز فى واحدة منها أمام الرجاء المغربي بينما تعادل فى مبارتين دون أهداف.

أدار حكم مباراة الأهلي ضد بالميراس 31 مباراة دولية رفع خلالها 90 بطاقة صفراء و4 أخري حمراء.