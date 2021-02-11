شكرا لقرائتكم خبر عن إزالات فورية لأدوار مخالفة في حي جنوب الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالًا لتنفيذ الازالة الفورية برئاسة الوحده المحليه لمدينة والتي قام بتنفيذها اللواء إيهاب رشاد مكاوي رئيس حى جنوب بإزالة أدوار مخالفة بتقسيم امتداد الاستاد منخفض التكاليف بإجمالي مساحه ٦٢٠م.

وأكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الازالة الفورية لها مشيرا إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وأكد وجدى أن المدينة بكافة أجهزتها عازمة على القضاء نهائيا على مخالفات البناء.