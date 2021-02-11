شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الشيشة.. تشميع كافتيريا أمام معسكر الشباب في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، حملة مكبرة لتطبيق قرار رئيس الوزراء، باستمرارا الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع استخدام الشيشة بالمقاهي، ومتابعة تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع والتحفظ على جميع «الشيش» بإحدى الكافتريات الموجودة امام معسكر الشباب بالشارع الرئيسي، وذلك بسبب مخالفتها للقرار الوزاري بمنع الشيشة، وعدم استخدام الادوات والاكواب ذات الإستخدام الواحد .

أوضحت رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الكافتيريا بعد أن اتضح وجود مخزن يحتوى على عدد من الشيش بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في تجهيزها وعلى الفور تم مصادرة جميع المضبوطات وغلق وتشميع الكافتيريا .و انها سوف تواصل الحملات لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمنع الشيشة بالمقاهى والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض وتم اتخاذ الاجراءات.