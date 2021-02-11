شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الطقس والحالة المرورية بطريق "الإسماعيلية - القاهرة".. فيديو لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم، الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 25، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، وبورسعيد الصغرى 15 العظمى 22، ودمياط الصغرى 14 والعظمى 21، والزقازيق الصغرى 13 والعظمى 24، والسويس الصغرى 13 والعظمى 25.