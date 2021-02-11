شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.