شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تواصل العمل بالأوكازيون الشتوى لليوم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بعروض تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2021 لليوم الخامس على التوالى ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعان، وعلى من يريد المشاركة في الأوكازيون التوجه مسبقا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الشتوي من أجل تخفيف العبء على المواطنين.