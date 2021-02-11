شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية والخضراوات والفاكهة وطرحها بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بمنتجات الخضراوات والفاكهة بجانب توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل لـ25 % لبعض المنتجات، كما تقوم منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات الوزارة بطرح كافة منتجات الأسماك بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد إلكترونيا من على موقع "دعم مصر" دون الحاجه الى الذهاب لمكتب التموين شريطة أن يكون صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة لديه رقم محمول باسمه ومسجل على الموقع.

‎وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت انه بشأن ما تردد عن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل او المعاش، تؤكد الوزارة بأنه لا صحة لذلك ولم يتم حذف أي مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله او معاشه، مؤكدة في الوقت نفسه بأنه قد تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد اقصى 4 أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم إصدراها و إضافة أفراد على بطاقات قائمة بالفعل.