شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيدي سالم يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وتسليك خطوط خفض المنسوب وأعمال الرش والتطهير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

تم متابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول وكذلك متابعه اعمال الرش والتطهير وتسليك خطوط خفض المنسوب بقريه الورق، كما تم متابعه تسليك وتطهير خط خفض المنسوب بقرية سعد حمد التابعة للوحدة المحلية بقريه القن، وذلك بإشراف رؤساء القرى ابراهيم رجب الدسوقي رئيس قرية الورق، وسعد حموده سعد رئيس قرية القن.

وقال هيكل أنه يتابع بنفسه الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ولبس الكمامات بكافة المصالح الحكومية وسيارات نقل الركاب ويتم تطبيق القانون مع المخالفين.