شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 24 محضرًا تموينيًا للمخالفين في مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم على المحال التجارية والمخابز لضبط المخالفين والمتلاعبين ولضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

قامت مدينة مصيف بلطيم اليوم برئاسة العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم وبالتنسيق مع الجهات المعنية من إدارة التموين والإدارة الصحية وادارة الطب البيطري بشن حملة تموينيه موسعه على المحلات أسفرت عن تحرير ١٤ محضر متنوع منهم عدم الاعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بشهادة صحية وكذلك محاضر نظافة عامة لبعض المحلات، كما تم اعدام بعض السلع الغذائية بالمحلات وكذلك المخابز، وتم تحرير ٧ محاضر عدم اعلان عن وزن الرغيف القانونى بالاضافة إلى عدد ٣ محاضر نظافة عامة وعدم حمل العاملين بالمخابز شهادات صحية بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.