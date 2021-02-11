شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محل جزارة للذبح خارج المجازر في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن هناك تشديدا على منع الذبح خارج المجازر، لافتا إلى أنه يتم غلق وتشميع المحال المخالفة، مشيرا إلى وجود بعض الجزارين المتلاعبين بصحة وأمن المواطنين وحوزتهم اختام مزورة والمادة الملونة المقلدة لختم الذبائح وهذا مخالف للدين والقانون، مؤكدا أن الختم على الذبيحة يؤكد على سلامتها، منوها أنه يتم تسجيل التاريخ ونوع الذبيحة على الختم، والتى يتم تزوريها من قبل البعض، وأوضح أنه تم ضبط محل جزارة باحدي القري يبيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة ، كما شدد بالمرور اليومى للتصدى لظاهرة الذبح خارج المجازر.

جاء ذلك بحضور أيسر موسى، وأحمد اللوزى، نائبي رئيس المركز والمدينة، وكامل شعلان، مدير إدارة تموين بلطيم، وعدد من مفتشى الرقابة والتفتيش والصحة والطب البيطرى.