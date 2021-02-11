شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام المباحثات بين الأطراف الليبية في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم اليوم الخميس المباحثات الليبية للمرة الثالثة بمدينة الغردقة في إطار استكمال ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق من قبل اللجنة القانونية المشكلة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وركزت المباحثات على مسألة إجراء الانتخابات الليبية، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، ومناقشة اجراء الاستفتاء على الدستور ووضع الأطر التأسيسية للمرحلة الانتقالية المقدرة بنحو 10 أشهر بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وإزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، والنظام الدستوري الذي سوف ينظم عمل هذه المرحلة وينظم عمل الحكومة والمجلس الرئاسي.

ووجه رؤساء وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة االيبية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية مثمنين الجهود المصرية لدعم استقرار ليبيا وءلك على هامش أعمال الاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي،، بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بمدينة الغردقة بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.