شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 45 محضر مخالفة تموينية في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت اشراف المهندسة، عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبالتنسيق مع الجهات المعنيه، الرقابة التموينية، تموين بندر ومركز دسوق، الصحة والطب البيطري والبيئة والإشغالات والغلق الادارى والامن، حيث تم القيام بحملة مفاجئه للمرور على المطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والاسماك والكافتريات والمقاهى وذلك بنطاق المركز والمدينة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة على المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

تم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وقد اسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر مخالفة في قرى مركز دسوق منهم 9 مخالفات عبارة عن عدد 1 مزاولة نشاط بدون ترخيص عدد 2 عدم اعلان، عدد 1 متنوع، عدد 4 لحوم مكشوفة، عدد 1 ذبح خارج المجزر.

وفي المدينة، عدد 18 مخالفة موزعة عباره عن 9 بيئة، 9 محاضر صحة وتشميع محل دواجن واعدامات فورية واستخدام غاز منزلى وضبط العديد من المخالفات فيها، وضبط المخالفين الذين ليس لديهم إجراءات قانونية ولا شهادة صحه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه، وذلك بحضورنائب رئيس المركز والمدينة احمد عيسى، ونائب رئيس المدينة للازالات والاشغالات السيد عبدالستار، نواب القرى، سند ابو كلية، محمد جميل، وفريق العمل المعاون من الجهات المعينة الرقابة التموينية وتموين بندر ومركز دسوق والصحة والطب البيطري والبيئة والإشغالات والغلق الادارى والامن.