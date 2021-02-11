شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قيمة الرسوم المستحقة على سيارتك وفقا لقانون المرور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور، وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون، إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتى:

- ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

- (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك

- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص

- (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات

- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام

- (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة

- (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس

- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

- (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7

- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة

- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية

- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز.

- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.



