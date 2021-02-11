شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وسائل يمكنك من خلالها حجز تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك حجز تذاكر قطارات السكة الحديد بكافة أنواعها شاملة منافذ تقليدية لبيع التذاكر وأخرى عبر شبكة الانترنت، من خلال 6 وسائل نستعرضها كالتالى: 1ـ شبابيك حجز التذاكر بالمحطات وعددها 196 شباكا مكيفا و97 شباكا مميزا . 2ـ مكاتب الحجز الخارجية وعددها 33 مكتبا موزعة بالهيئات القضائية والنوادى والجامعات. 3ـ الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول . 4ـ حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكر الذاتية TVM الموجودة بمحطات (القاهرة – بنها- - سيدى جابر- الاسكندرية – الجيزة – المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الاقصر- اسوان- نادى6 أكتوبر ). 5ـ الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة وموقع الحكومة على شبكة الإنترنت. 6ـ الحجز بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات الموجودة مع الكمسارية داخل القطارات وعلى مداخل المحطات.