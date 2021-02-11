شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تستأنف منح تراخيص مشاتل الخضر وتحذر من المخالف وغير المسجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء البحراوى ، مدير إدراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، إن الإدارة تعمل على استمرار منح تراخيص مشاتل الخضر المغطاة ، مضيفا أن هناك حملات مكثفة للتبع المشاتل المخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك ، للتأكد من مطابقتها المواصفات ، مناشدا للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل الخضر المخالف والغير مسجل من قبل وزارة الزراعة، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.

وأضاف "البحراوى" ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "،أن جميع مشاتل الخضر المرخصة تواصل فتح سجل للمشتل مرقم ومعتمدة ومختوم من الإدارة الزراعية بالمركز، ومنظم طبقا للبيانات المرسلة من الإدارة المركزية للبساتين لتقنين أوضاعهم ، مشددا على جميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات سرعة تحرير محاضر مخالفة لأى مشاتل خضر غير مرخصة طبقا للقرارات الوزراية والتنسيق مع إدارة فحص التقاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما أكد تقرير المحاصيل الزراعية ،أن هناك حملات مفاجئة على المشاتل للتأكد من مطابقتها المواصفات، وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وتحويل المخالفين للنيابة بمحضر إثبات، وصياغة قائمة سوداء تتضمن المخالفين فضلا عن تحذيرات للفلاحين عبر وسائل الاعلام بعدم التعامل مع المشتل المخالف، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.

وأوضح التقرير ، أنه تم التنبيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صوب إنتاج الخضر غير المرخصة طبقا للقرارات الوزراية، وعمل حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة.

فيما تتابع إدارة الخضر التابعة للإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان متخصصة للمتابعة والمرور على مشاتل الخضروات والفاكهة للتأكد من مطابقتها المواصفات ، وناشدت للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل المخالف والغير مرخصة من قبل وزارة الزراعة، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.