شكرا لقرائتكم خبر عن سد الروافعة بوسط سيناء يحتجز 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء عن قيام سد الروافعة بمنطقة وسط سيناء بحجز 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من منطقة الوسط خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الإدارة أن ارتفاع المياه التي يتم احتجازها خلف سد الروافعة تبلغ 16 مترًا..مشيرًا إلى الاستفادة من كميات المياه الموجودة خلف السد في تغذية الخزان الجوفي والزراعة الموسمية وخاصة القمح والشعير.

أشارت الإدارة إلى أن كميات كبيرة من المياه فاضت من مفيض السد إلى مجري وادي العريش، حتي توقف السيل عند قرية المقضبه على بعد 40 كم تقريبا قبل مدينة العريش، دون أية خسائر.

قالت الإدارة أنه تم تشكيل لجنة من الادارة ومعهد بحوث الموارد المائية بالعريش، للمرور على سد الروافعة وعدد من السدود التعويقية التي تم انشائها بوسط سيناء، وعلي مجري وادي العريش، حيث أشارت اللجنة إلى استقرار الأمور.