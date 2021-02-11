شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي يدعم القرى المضارة في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك الزراعي عن دعم القري التي أضيرت في مركز بئر العبد، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة البنك.

جاء هذا خلال زيارة وفد من البنك إلى مدينة بئر العبدبشمال سيناء، حيث كان في استقباله عاطف عبيد مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد الوفد دعم قرى قاطيه ورابعه واقطيه والجناين والمريح وجنوب ام عقبه، من خلال اعاده تأهيل مزارع الدواجن والثروة الحيوانية وشبكات الري ودعم المزارع وانشاء معاصر لزيت الزيتون بمميزات وتسهيلات كبيرة.