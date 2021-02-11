شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد افتتاح معرضي أندية الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، معرضي أندية الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية، والذي يقامان في المدينة الشبابية الدولية بمدينة العريش.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، المهرجان الرياضي الأول بشمال سيناء والتي يتضمن عدة عروض وأنشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من اجل التنمية والتي نفذت بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلي عن مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان «الواقع والمأمول» وعروض فنية لمركز الفنون.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت عن قيام صبحي بزيارة محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، حيث سيكون في استقباله اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وكليب راشد مدير الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

وتشمل زيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة التي تستمر لمدة يومين تفقد عدد من المنشآت الرياضية بالعريش وافتتاح دوري الاحياء السكنية بالصالة المغطاة بالعريش، وأداء صلاة الجمعة وحضور نهائي دوري مراكز الشباب بالعريش.