شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية في مختلف مدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الشبورة المائية الكثيفة، مختلف مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين من أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

وأعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض عدد من مناطق المحافظة خاصة وسط سيناء لشبورة مائية كثيفة خلال فترات الصباح.