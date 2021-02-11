شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التمريض.. والتقديم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التمريض وذلك فى الفترة من الأحد 14 فبراير وحتى الأثنين 22 فبراير الجارى، وذكر البيان أنه على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القارر الوزاري رقم 5241 بتاريخ 20 أكتوبر 2016 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:-

- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد

- خطة العمل الخاصة بالمرشح

- السيرة الاتية للمرشح باللغة العربية

- عدد 4 بيان حالة وظيفية من الكلية

- 4 صورة بطاقة الرقم القومى سارية

- 2 صورة شخصية

وذكر الإعلان أن تقديم الطلبات باليد من أصل وخمسة نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة بمبنى القبة.