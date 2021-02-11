شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 8 إجراءات نفذتها وزارة الرى استعدادا للنقل إلى العاصمة الادارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الاجراءات الخاصة بالاستعداد للإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سواء من حيث رفع القدرات البشرية للعاملين المنتقلين أو التجهيزات اللوجيستية المطلوبة للعمل بالعاصمة الإدارية.

وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى نفذتها الوزارة استعدادا للنقل إلى العاصمة الادارية..1- تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة. 2- جارى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة و ورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة . ​3- يتم الأخذ فى الإعتبار الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين ، بالإضافة للمشاركة في البرامج التدريبية التى يتم تنظيمها للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية. 4- يتم تم إجراءات خاصة بالتحول الرقمى مثل التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة لتسهيل متابعة العمل لدى متخذى القرار مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية. 5- تم حصر المخازن.6- تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال. 7- تم حصر الوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقاً لإرشادات وزارة الاتصالات.8- تصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة.