شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير منظومة المخلفات والتخلص من المقالب العشوائية × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت وزارة التنمية المحلية على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة تنفيذ منظومة المخلفات البلدية والصلبة الجديدة، ويستعرض ”الخليج 365”، أهم المعلومات عنها، كالتالى:

1 - تكلفة المنظومة الجديدة على مدار 4 سنوات حوالى 12 مليار جنيه موزعة على كافة البرامج الخاصة بالمنظومة من غلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة.

2 - البرنامج الثاني للمنظومة يتضمن عقود التشغيل والجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير بالإضافة إلى برنامج الدعم المؤسسي للدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية .

3 - التنمية المحلية تتعاون مع وزارت البيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ البينة التحتية للمنظومة.

4 - تخصيص مبلغ 1.7 مليار جنيه كاعتمادات مالية مطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للعام المالي 2019 - 2020 لإنشاء البنية التحتية وغلق المقالب العشوائية وتوفير المحطات وإنشاء المدافن.

5 - يجرى بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقع فى 4 محافظات وهى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن .

6 - الانتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 بنسبة إنجاز 90%، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة فى محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100 % .

7 – الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة فى محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم.

8 - جار الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي، وتم بالفعل البدء فى تنفيذ 17 خلية فى 13 محافظة .

9 - الاتفاق على تطوير مصنعى المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الاجمالية 640 طن/ يوم وإنشاء خطين فى دفرة بطاقة 1200 طن / يوم .

10 - سيتم رفع تراكمات تاريخية للمخلفات من المحافظات، حيث سيتم رفع 1.8 مليون طن خلال العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى رفع 27 مليون طن مُخلفات التولد اليومي.

11 - إجمالي عدد مصانع التدوير قبل خطة التطوير بلغ حوالي 51 مصنع، منهم 32 مصنع لا يعمل، والمخطط إنشاء 63 خط لتدوير المخلفات خلال الفترة 2019 – 2023.

12 – يجرى تنفيذ 15 خط تدوير ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات بالمرحلة الأولى والثانية (الغربية – الدقهلية – سوهاج – المنيا – المنوفية)، وسيتم إنشاء باقي المصانع ضمن خطة التطوير خلال العاميين الماليين 2021-2022 ، 2022-2023.

13 - التخلص من المخلفات بالمقالب العشوائية ولا يوجد سوى مدفن صحي آمن واحد بمنطقة الحمام بالإسكندرية، ويتم حالياً القضاء على عمليات التخلص العشوائي من خلال إنشاء 26 مدفن صحي فى 16 محافظة ( الجيزة – الشرقية – المنوفية – مطروح – بور سعيد – اسماعيلية – البحر الأحمر – جنوب سيناء - السويس – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الاقصر – أسوان – البحيرة – شمال سيناء)، ومن المُخطط الانتهاء من الأعمال منتصف أبريل القادم.

14 - إنشاء 5 مدافن صحية بخطة العام المالي 2020-2021 وسيتم إنشاء عدد 60 مدفن صحي خلال العام المالي 2021-2022.