شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تفاصيل الامتحانات وموعد الدراسة بالترم الثانى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والدراسة بالفصل الدراسى الثانى الأسبوع المقبل، حيث أوضح الوزارة تفاصيل تقييم الطلاب عن مناهج الفصل الدراسي الأول بعد توقف الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب كورونا والتى كان من المقرر أن تعقد بداية يناير الماضى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان طرق تقييم الطلاب عن مناهج الفصل الدراسي الأول وكيفية استكمال الدراسة بالترم الثانى، إضافة إلى مصير امتحانات الشهادات العامة، مشددة على أن الامتحانات سوف تعقد فى مواعيدها بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 20 فبراير الجارى.

فيما طالب أولياء الأمور بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول مرة أخرى، قائلين الامتحانات خطر وسوف تعرض الطلاب لمشكلات صحية بسبب كورونا.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق وآليات تقييم طلاب النقل عن الفصل الدراسى الأول، موضحة أن طلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل، أما الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم وإنما يتم التقييم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا مفصلا عن مستوى أبنه.

وقالت مصادر مسئولة، إن طلاب النقل من الرابع حتى الثالث الإعدادى سوف تقيمهم الوزارة من خلال الامتحان التحريرى، بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالب المديريات التعليمية بالانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية والمبانى المدرسية والمبانى الملحقة، وتسجيل أعداد الحجرات وحالتها من حيث الدقة والمكونات ونقل الطلاب من المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو صيانة إلى مدارس أخرى، وإنشاء مدرسة ثانوى عام جديدة للمدارس المستضافة على مدارس إعدادى أو الفصول الملحقة بمدارس أخرى واستيفاء واعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد طباعتها ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.