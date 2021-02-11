شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة الكاس المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس ونهائي كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر قناة الكاس القطرية هي إحدى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس للمنافسة على المركز الثالث وأيضًا مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين البايرن وتايجرز وارتفع البحث عن القناة بشكل متصاعد اليوم على القناة باعتبارها القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021.

ويلعب فريق بايرن ميونخ وتايجرز مباراة نهائي كأس العالم للأندية على استاد المدينة التعلمية في قطر مساء الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التى توافق الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي لدولة قطر المحلي ، وهو ذات التوقيت في المملكة العربية السعودية.

وتحدد موعد مباراة الأهلي وبالميراس للمنافسة على الميدالية البرونزية في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة التى توافق السادسة مساءًا حسب التوقيت المحلي لدولة قطر والتى توافق أيضًا السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة على نفس الملعب وهو المدينة التعليمية.

خسر النادي الأهلي أمام البايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، وخسر نادي بالميراس أمام نادي تايجرز في نفس الدور، وليتقابل الفريقان الفائزان ، البايرن وتايجرز ، في مباراة نهائي كأس العالم ، بينما يتقابل الفريقان الخاسران ، الأهلي وبالميراس في مباراة المركز الثالث.

تردد قناة الكاس 3- Alkas HD 3 القطرية المفتوحة هو:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة الكاس: 11919

الاتجاه: V

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح 4/3

وتعرض قناة أخرى مشفرة من مجموعة قنوات الكاس مباراة الأهلي وتايجرز لتحديد المركز الثالث من كاس العالم للأندية ، وأيضًا نهائي كأس العالم ، وهي قناة الكاس 6- Alkas HD 6 .

ووصل النادي الأهلي إلى دور نصف النهائي من كاس العالم للأندية بعد فوزه على نادي الدحيل القطرى بهدف مقابل لا شيء احرزه حسين الشحات ، والذى تم حرمانه ومحمود كهرباء من لعب مباراة الأهلي وبالميراس بقرار من الفيفا.

خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد في دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، وخسر فريق بالميراس أمام تايجرز بهدف مقابل لا شيء أحرزه اندريه بيير جيناك في مباراة بالميراس وتايجرز التي جرت الأحد في دولة قطر.

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