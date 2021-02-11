شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس ونهائي كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة مجموعة قنوات بي إن سبورت المفتوحة beIN Sports عرض مباراة الأهلي وبالميراس للعب على المركز الثالث والرابع من كأس العالم للأندية، اليوم، وكذلك مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين فريقي بايرن ميونخ وتايجرز على عدة قنوات، أهمها قناة بي إن سبورت المفتوحة، والتى يبحث عنها الكثيرون اليوم بعدة صيغات للبحث منها « تردد قناة بين سبورت المفتوحة - تردد بين سبورت - تردد بين سبورت المفتوحة - تردد بي إن سبورت المفتوحة».

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تنقل قناة بين سبورت المفتوحة مباراة الأهلي وبالميراس فى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت قطر والسعودية، كما تنقل مباراة بايرن ميونخ وتايجرز في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت قطر والسعودية، على قناة بين المفتوحة ، ولكن قررت مجموعة القنوات عمل استوديو تحليلي يبدأ قبل المباراة بساعة على القنوات المشفرة، وهذه القنوات هي:

قناة بين سبورت 1- beIN sports HD 1

قناة بين سبورت 11- beIN sports HD 11 بالإنجليزية

قناة بين سبورت كونكت beIN Sports connect على شبكة الإنترنت

وينتظر عشاق النادي الأهلي اليوم المباراة مع فريق بالميراس بطل أمريكا الجنوبية بفارغ الصبر، ويأملون تحقيق الفوز على العملاق البافاري، ويرون أن الفرصة سانحة للفوز خصوصًا أن الفريق ليس في أفضل حالاته بعد أن فاز في مباراة واحدة من آخر 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.