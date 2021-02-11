شكرا لقرائتكم خبر عن حفاظًا على الأرواح.. انتشار أمني لرجال المرور على الطرق لمواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، استعداداتها لمواجهة حالة الطقس والتقلبات المحتمل حدوثها، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس.

وتراقب الإدارة العامة للمرور الطرق من خلال انتشار أمني مكثف والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، للإبلاغ بأي شبورة مائية على الطرق، لاتخاذ اللازم حفاظًا على أرواح المواطنين.

وضعت الإدارة العامة للمرور خُطة مرورية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.

كما تم عمل غرفة العمليات، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، وموجة الأمطار.

كما جرى التنسيق مع المحافظات، لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء وشركات الصرف الصحي، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.

وفي حالة وجود أعطال أو حوادث، يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة ۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.