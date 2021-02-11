شكرا لقرائتكم خبر عن «اهتز قلبي بشدة وأنا ضعيف أمامها».. أسامة الأزهري يتحدث عن قبلة «القطة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الشيخ أسامة الأزهري عن أسباب حبه للقطط، وناقش مع الإعلامي رامي رضوان في حلقة برنامج مساء dmc سر قطة قامت بتقبيله في جامع الأزهر أثناء شرحه لدرس في الجامع الكبير عام 2015.

وكان أسامة الأزهري نشر عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» صورة للقطة التي قامت بتقبيله في الجامع الأزهر.

وقال الأزهري: «كنت ألقي الدرس في الجامع الأزهر الشريف، في وقت مبكر من الصباح، قبل عدة سنوات، فجاءت قطة وكأنها تعرف طريقها إلى، وتركت كل من في المجلس من الطلاب، وعندما شاهدتها في المجلس وهي تمشي، توقفت عن القاء الدرس، وبدأت أتأملها، وبدا الطلاب النظر اليها، ومشاهدتها إلى أين تذهب».

وأضاف: «أصبحت هي سيدة المشهد، وصعدت إلى الكرسي بجواري، فظننتها ستجلس أو تنام بجانبي، وسعدت كثيرا لهذا، إلا أنها فاجئتني بأن صعدت إلى مسند الكرسي، وما زالت تصعد حتى قربت وجهها مني، ومدت فمها إلى خدي وقبلتني وثم انصرفت».

وتابع: «هذا المشهد هز قلبي بشدة، وانا ضعيف امام هذة الكائنات من شدة حبي لها، وهذا المشهد يحفر في قلبي، وان لدي غرام وعشق وهوي في حب هذة الكائنات».