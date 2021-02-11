شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر رجب لعام 1442 هجرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع اليوم الخميس، دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1442هـ بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية، وسيجرى إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى.

كان قد كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل ميلاد شهر رجب، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة وست دقائق مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1442 هجريا الموافق 11 / 2/ 2021 م وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار بالسنغال.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة ب 15 دقائق، وفي القاهرة ب 18 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 14 - 19 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلا مية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ) يوم الرؤية (بمدد تتراوح بين ) 2 - 26 دقيقة.

وبذلك يكون يوم الجمعة 12 / 2/ 2021 م هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر رجب يوم السبت 13 / 2/ 2021 م.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.