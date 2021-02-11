شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية" يحدد مواعيد مقترحة لامتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قطاع المعاهد الأزهرية، استعداد الامتحانات الفصل الدراسى الأول، المزمع عقدها خلال الشهر الجارى، حيث أرسل مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ صالح عباس، تصور مقترح لمواعيد امتحانات النقل والشهاداتين الابتدائية والاعدادية بالأزهر، إلى المناطق الازهرية على أن تقوم كل منطقة بموافاة القطاع بإمكانية تطبيق ذلك التصور، مع الأخذ فى الاعتبار تحديد عدد الطلاب بكل بمرحلة واتباع الإجراءات الاحترازية، حيث تضمن المقترح ما يأتى:

أولا: امتحانات النقل الابتدائى يبدأ من يوم 20 – 2 – 2021 حتى 23 – 2 – 2021.

ثانيا : امتحانات النقل الإعدادى بالأزهر الفصل الدراسى الأول 2021 يبدأ من يوم 24 – 2 – 2021 حتى 2 – 3 – 2021

ثالثا: امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر الفصل الدراسى الأول 2021، يبدأ من يوم 20 – 2 – 2021 حتى 27 – 2 – 2021

رابعا: امتحانات النقل الثانوى العلمى والأدبى بالأزهر الفصل الدراسى الأول 2021، يبدأ من يوم 28 – 2 – 2021 حتى 9 – 3 – 2021.

وعلم ”الخليج 365” أن قطاع المعاهد الأزهرية ينسق مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات يوم 14 فبراير الجارى بالتنسيق مع التربية والتعليم.

وقال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجَّه بتوفير كافة أدوات التعقيم والتطهير اللازمة لطلاب الازهر، وتوفير الأمن والمناخ المناسب لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار.

وأضاف أن الامتحانات ستجرى بنفس الإجراءات الاحترازية التى طبقت فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من العام الماضى حيث تم توفير كل أدوات التعقيم من قناع الوجه والمطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، وقفازات للموجهين والعاملين والمصححين ورجال الأمن، وستسلم أقنعة الوجه (الكمامات) لكل الطلاب والملاحظين ورؤساء اللجان وكل من يدخل حرم لجنة الامتحانات، وسيتم تسليم كل طالب عبوة من الجل والكُحل للتطهير الدائم.

وأكد أنه سيتم توفير كل المطهرات على أبواب اللجان، والتعقيم الدائم قبل وبعد الامتحانات، وهناك أيضا أجهزة للرش في كل لجنة، كما حرص الأزهر على توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد بحيث لن يزيد عدد الطلاب عن 14 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والأمان الكامل والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، وهذا متوفر في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابع الشيخ صالح عباس، أن مظاريف الأسئلة سيتم تعقيمها منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها مراكز حفظ الأسئلة ومن هذه المراكز إلى مقار لجان الامتحانات، وأغلفة الأسئلة كذلك يتم تعقيمها، ونحن ملتزمون تمامًا بكل تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الذي لم يدخر جهدًا ولا نصيحة إلا وأسداها لنا لخدمة أبنائنا الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، فاطمئنوا فنحن جميعًا معكم.

وأشار وكيل الأزهر إلى وجود تنسيق كامل لرؤساء المناطق الأزهرية مع المحافظين ومديريات الصحة في كل محافظة ورجال الأمن، لتوفير الأمان الكامل لطلابنا، وهناك طبيب لكل لجنة، وكل ما هو مطلوب لتوفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات سيكون موجودًا في اللجان.