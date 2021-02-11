شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة مرورية لحظية لحركة السيارات لمواجهة آثار الشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى.

يأتى ذلك تماشيا مع بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة، حيث تنسق الإدارة العامة للمرورمع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث سير.

وفرضت حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق اثناء حركة السيارات.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور على نشر سيارات الإغاثة بكافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.