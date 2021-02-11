شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن انتهاء الكليات من إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهت جامعة الأزهر استعدادتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتي تنتهي يوم الخميس 18 من فبراير الجارى.

وكشف الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، أن امتحانات الازهر مدتها لن تزيد عن ثلاثة اسابيع، وحسب ظروف كل كلية، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة جميع منسوبي الجامعة وسلامتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا

كما شدد على جميع الكليات بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات من خلال القيام بعمليات رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

واعلنت جميع كليات الجامعة جداول امتحانات الفرق ، بينما انهت المدن الجامعية استعدادتها لاستقبال الطلاب حيث أعلن رئيس الجامعة خلال جولة تفقدية للمدن الجامعية بمدينة نصر؛ للوقوف على أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها بعض المباني أن هذه الجولة تأتي في سياق الاطمئنان على مدى جاهزية المدن الجامعية لاستقبال طلاب وطالبات الجامعة عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.