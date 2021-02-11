شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بطريرك الكاثوليك يدعو لاجتماع مع مسئولى الأنشطة الرسولية لوضع رؤية العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الأنبا باخوم، نائب بطريرك الكاثوليك، رسالة لمسئولي الأنشطة الرسولية، لعقد اجتماع لهم غدا، الجمعة، لوضع رؤية لعمل اللجنة، وجدولة للقاءات والمواضيع خلال الفترة المقبلة.

وقال الأنبا باخوم، في دعوته: "دعوة الى مسئولي الانشطة الرسولية، شخص أو شخصين من كل نشاط رسولي الأحباء مسئولي الأنشطة الرسولية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، سلام ومحبة ، أشكر الرب على ثقة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك لإسناده لي خدمة لجنة الأنشطة الرسولية، استكمالًا لخدمة مثلث الرحمات المطران عادل ذكي".

وتابع: "إن الأنشطة الرسولية هي قوة وعزم الكنيسة لإعلان كلمة الله البشارة المفرحة، لكل إنسان، وفي مصرنا الحبيبة لها دور فعال في رسالة الكنيسة ونموها ووصولها للجميع، لذا أدعوكم للقاء يوم الجمعة المقبل، الساعة الخامسة مساء بدار سيدة السلام بشيراتون. أرجو مشاركة المسئول الأول أو من ينوب عنه في هذا اللقاء، وفيه سنضع رؤية لعمل اللجنة، وجدولة للقاءات والمواضيع".

وكان الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمسؤول عن اللجنة الأسقفية للإعلام، قد التقى السفير البلجيكي فرانسوا كورنيه، سفير دولة بلجيكا بمصر، في إطار بحث سبل التعاون بين اللجنة الأسقفية للإعلام والسفارة من الناحية الثقافية والإعلامية بمصر، وأيضًا التعارف من أجل وضع رؤية للتعاون بين الإيبارشية البطريركية وسفارة بلجيكا، وتم الاتفاق على عقد لقاء رسمي مع البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، سيعلن عنه لاحقا.