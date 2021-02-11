شكرا لقرائتكم خبر عن 17 معلومة عن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، معلومات هامة عن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة (المشروع القومة لبرنامج تطوير الريف المصري)، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه بتوسيع نطاقها لتشمل كامل الريف المصري، واستعرض هذه المعلومات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجاءت كالتالى:

1 – المبادرة تستهدف مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز.

2 - استهداف كافة المراكز خلال ثلاث سنوات بتكلفة مقدرة نحو 500 مليار جنيه على أن يتم البدء بـ51 مركزا خلال العام الحالي.

3 - تم تحديد 51 مركزا إداريا فى 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على:

- مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان.

- نسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان ريف المركز.

- تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز.

- نسبة تركز قرى مراكب النجاة والقرى ذات البعد الأمني.

- معدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث.

- التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

4 - المراكز المختارة تضم 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالي المستهدفين.

5 - تشكيل 4 مجموعات عمل على النحو التالى :

الأولى: لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية.

الثانية: لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات وعضوية الوزارات والهيئات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية.

الثالثة: لجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارة التنمية المحلية.

الرابعة: لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط.

6 - الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركز إداري بكل القطاعات وموافاة جهاز التعمير والهيئة الهندسية بها.

7 - وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لعدد 51 مركزا وموافاة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية بهذه الخطط (27 مركزا للهيئة الهندسية – 24 مركز لوزارة الإسكان).

8 - الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة بـ11 محافظة، وجاري الانتهاء من باقي المحافظات والمراكز خلال الأيام المقبلة.

9 - جارى حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية.

10 - إنشاء مجمعات الخدمات، وتوفير الأراضي المطلوبة وحصر المقاولين المحليين.

11 - سيتم حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الإنشائية لتنفيذ التكليفات بشأن إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية واستخدام نفس المبني في أكثر من غرض.

12 - تشكيل لجنة من مسئولي الإدارة المحلية بكل محافظة تكن مسئولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع.

13 - البدء في الزيارات الميدانية للمحافظات وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية لنقل التكليفات والتوجيهات.

14 - توجيه المحافظات لتشكيل فريق متابعة بكل مركز يضم (رئيس المركز / مسئول متابعة / مسئول مشاركة اجتماعية) للمتابعة الميدانية وتوثيق العمل الميداني أولاً بأول.

15 - جارى تصميم تطبيق إلكتروني تشاركي للهواتف الذكية، يهدف لتيسير مشاركة الشباب وفئات المواطنين المختلفة بالمراكز المستهدفة في اقتراح المشروعات وإبداء آراءهم في تقدم التنفيذ والتعرف على رضاهم وشكاواهم .

16 - تكلفة كل مركز في المبادرة ستكون 3 مليار جنيه بحد أدني.

17 - المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل لكل شخص فى القرى المستهدفة.