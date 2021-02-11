شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: نقل ألف أسرة من مسار محور الوفاء والأمل لوحدات بديلة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنه سيتم هدم 137 عقار بمسار محور الوفاء والأمل المار بـ عزبة الهجانة شرق مدينة نصر، وسيتم نقل ألف أسرة تقريبا لوحدات بديلة مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية، وذلك خلال أيام.

وأضافت المحافظة أنه تم نقل 1560 أسرة حتى الآن، من مسار المحور الجديد، وتم توفير وسائل لنقل الأسر، مشيرة إلى أن أعمال الإزالة متوقفة بشكل مؤقت حتي يتم فرش الوحدات البديلة.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل عزبة الهجانة بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية وهناك البعض لديه امراض.

وفى السياق أوضحت محافظة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من هدم العقارات ويتم الان رفع المخلفات وسيتم تسليم الطريق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ، وسيتم إزالة التعديات بباقي مسار المحور من اشغالات وتعديات والمحال، والأكشاك المرخصة سيتم نقلها.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.