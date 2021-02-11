شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ممارسة الرياضة ترفع المناعة وتزيل الآثار النفسية السلبية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ممارسة الرياضة ترفع المناعة وتزيل الآثار النفسية السلبية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة أكسفورد البريطانية أظهرت أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية لا تظهر بين الرياضيين، حيث لا يوجد حد للفوائد التى يمكن اكتسابها فيما يتعلق بصحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من ممارسة الرياضة.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فحص الباحثون 90 ألفًا من سكان المملكة المتحدة الذين لم يكن لديهم مرض قلبى وعائى سابق، حيث خضعوا اختبارات قياس قدرتهم البدنية، ووجد الفريق أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل أقل كانوا أكثر عرضة للتدخين، ولديهم مؤشر كتلة جسم أعلى وغالبًا ما يتم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم.