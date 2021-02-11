شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تجديد وسداد رسوم إصدار رخصة السيارة إلكترونيًا (رابط التسجيل والدفع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد صدور قانون المرور الجديد الذي حدد تكاليف ترخيص السيارات والتجديد، تعرف على طريقة تجديد رخصة السيارة الكترونيا من خلال شبكة الانترنت بالاعتماد على بوابة مصر الرقمية والذي أطلقته وزارة الاتصالات لتقديم الخدمات الالكترونية في إطار تيسير الاجراءات والتحول الرقمي

أولا- شروط تجديد رخصة السيارة :

1- يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام​ الموجودة في الموقع الالكتروني للانتقال للمرحلة التالية .

2 -يجب أن تكون المركبة ترخيص ملاكي

3- كما يقوم صاحب السيارة بسداد جميع رسوم التجديد والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة ويتم السداد من خلال الاعتماد على الشبكات الاكترونية فوري أو مصاري أو غيرها .

4- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود الملصق الالكتروني ​​​.

5- عند التقديم على تجديد للرخصة، للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين، أو ان يتم استلام الرخصة من خلال وحدة المرور بشرط ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.



ثانيا: طرق إصدار الرخصة الالكترونية من خلال بوابة مصر رقمية :

1- الدخول إلى موقع مصر رقمية ... رابط الموقع اضغط هنا

2- اختيار البند الخاص بخدمات المرور «مركباتي» اضغط هنا .

3- ادخال رقم لوحات المركبة المراد التجديد لها.

4- ادخال كافة البيانات الخاصة بصاحب المركبة .

5- سداد المخالفات ان وجدت سواء من خلال السداد الالكتروني باستخدام كارت فيزا وغيرها أو من خلال السداد عبر وسائل الدفع الالكتروني سواء مصاري أو امان أو غيرها .

6- اختيار اسلوب استخدام الرخصة اما من خلال وحدة المرور التابع لها أو من خلال التوصيل إلى المنزل وفي هذه الحالة يتم ادخال بيانات العنوان بالتفصيل، كما ان في هذه الحالة يتم ادخال بيانات العنوان بالتفصيل.