شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطالب بتكثيف العمل للانتهاء من طريق شركات البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على الشركة المنفذة لمشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، بضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.

وتابع المحافظ، الأربعاء، أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات.

كما تفقد «الهجان»، القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة «أفندينا»، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

كما تابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، ونقل جميع المرافق، وعمل السور الحديدي في المرحلة الأولى للمشروع، وبدأ العمل في المرحله الثانية بطول 2كيلو متر.