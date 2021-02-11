شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عباس منصور.. والجنازة من ساحة مسجد رابعة العدوية صباح الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية، وفاة الفنان عباس منصور بعد صراع مع المرض.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه سيتم تشييع الجنازة الساعة 8:30 صباح الخميس، من ساحة مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عباس منصور مسلسلات: «الحالة ج» عام 2017، ومن أشهر أعماله «السيدة الأولي»، و«الإمام الغزالي»، و«الصفعة».