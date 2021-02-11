شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 10 محلات مخالفة بقرية كفر إبراهيم في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، وتنسيقا مع نائب رئيس المدينة لشئون القرى سند ابو كيلة، قامت رئاسة الوحدة المحلية لقرية محلة ابو على برئاسة فتحى يوسف وبحضور اللجنة المشكلة من الوحدة رئيس القسم والمكرونه من القسم الهندسى ومسئول الرخص بالمحلية لقرية محلة ابوعلى وقوه من مركز شرطة دسوق بتنفيد قرارات الغلق الاداري لعدد 10 محلات تجارية لادارتها بدون ترخيص بقرية كفرابراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة ابو على.

غلق

غلق

غلق

غلق

غلق

غلق

غلق

غلق