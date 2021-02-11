شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسوم رخصة قيادة السيارة في 2021 والشروط المطلوبة في القانون الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قانون المرور الجديد، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرًا لم تقتصر مواده على رخصة السيارات فقط، إنما تطرق لرخصة القيادة ووضع قواعد جديدة لاستخراجها، للحفاظ على سلامة الجميع ويشترط كل 10 سنوات عند كل تجديد للرخصة توافرها لمنح الترخيص.

شروط استخراج رخصة القيادة في قانون المرور الجديد

-يجب ان يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية.

- إلا يقل سن المتقدم لطلب الرخصة عن 18 عامًا.

-يشترط في المتقدم اجتياز الدورة التدريبية في أساسيات القيادة التابعة لمراكز تعليم بإدارة المرور.

- يشترط اللياقة الطبية لمقدم الرخصة القيادة من خلال استخراج شهادتين طبيتين باطني وعيون، من وحده المرور.

- اجراء تحليل طبي للمتقدم للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليمه الرخصة

- يشترط بالا يكون صدر ضده المتقدم للرخصة حكم جنائي أو جنحة مخله بالشرف والأمانة.

خطوات استخراج الرخصة في عام 2012

-الاتجاة إلى المرور حسب العنوان المدون في بطاقة الرقم القومي.

- يشترط تقديم أصل البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري للأطلاع.

- شراء نموذج 256 مرور، وهو عبارة عن طلب للحصول على رخصة القيادة.

- تقديم 4 صور شخصية مقاس 4 في 6 بشرط ان تكون حديثة.

- نجاح في الاختبار الفني شرط أساسي للحصول على الرخصة.

مصاريف استخراج الرخصة لعام 2021

- رسم الكشف طبي يقدر 285 جنيه.

- وتقدر قيمة ضريبة الرخصة 615 جنيهًا، شاملة التامين الاجباري.

- نموذج إختبار إشارات بـ 10 جنيهات.

- نموذح 256 لطلب الرخصة يقدر بـ 21،5 جنيه شاملة طابع الشرطة.

ملف وحافظة 35 جنيها.

- إستمارة بيانات 105 جنيهات.