شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أرقام "حياة كريمة".. التخطيط: 500 مليار جنيه لتحسين حياة 50 مليون مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العديد من البيانات والإحصائيات المهمة التى تتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك أمام أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذين تساءلوا عن معايير اختيار القرى التى يتم تطويرها.

ونستعرض فيما يلى أهم الأرقام التى عرضتها الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن مبادرة "حياة كريمة"، والتى أكدت الأتى:

المبادرة تضم 4500 قرية

المبادرة تستهدف تحسين حياة 50 مليون مصرى

فى نهاية هذا العام سنصل إلى تغطية 357 قرية

تنفيذ المبادرة على مدار 3 سنوات

حجم استثمارات المبادرة تبلغ أكثر من 500 مليار جنيه

استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه

دخول 7 مراكز جديدة فى محافظة أسيوط بالمرحلة الثانية من المبادرة