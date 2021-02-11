شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تقرر حبس والد طفل تسبب ابنه فى وفاة آخر فى حادث سير بشربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة بحبس والد طفل تسبب ابنه في وفاة آخر في حادث سير بشربين، بعد تلقى "النيابة العامة" فى 2 فبراير الجارى بلاغًا من مستشفى شربين بوفاة طفل عمره 7 سنوات على إثر إصابته في حادث سير.

وسألت "النيابة العامة" والدَهُ وشاهديْنِ آخرينِ، فأجمعوا على تسبب طفلٍ آخر في وفاة المجني عليه بصدمه بسيارة والده التي كان يقودها، وأنَّ الأخير كان يُعلِّم ابنه قيادتَها خلالَ أسبوعٍ سبَقَ الواقعة.

وسألت "النيابة العامة" الطفلَ المتسبِّبَ في الحادث -وعمره 11 عامًا- فقرَّر أنه قاد السيارة عقب مغادرة والده منها، وأنه صدم المجني عليه مما تسبب وفاته، واستجوبت «النيابة العامة» والدَهُ فأنكر ما نُسب إليه مُرددًا ما قاله نجله في التحقيقات. وأكدت تحريات الشرطة اعتيادَ المتهم المذكور السماح لابنه بقيادة سيارته لتعليمه القيادة، وأنه يومَ الواقعة سلَّمه مفتاحها فقادها الطفل وصدم المجني عليه متسببًا في وفاته.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم -والد الطفل المتسبب في الحادث- 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم ابنه لوالدته والتحفظ على السيارة، وجارٍ استكمال التحقيقات.