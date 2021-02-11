شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: لا أخشى على أحفادى من حضور الامتحانات فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن جميع الجهات المسؤولة تدرس موقف كورونا بعناية شديدة للغاية، وتتخذ القرارات بعد دراسة عميقة وعناية ووفقا للظروف والوضع القائم، ويجب أن نطمئن أن القرارات المناسبة تتخذ في الوقت المناسب وتتناسب مع الوضع الحالى.

وردا على سؤال "هل تخشى على أحفادك من حضور الامتحانات في ظل كورونا، قال تاج الدين، "إن التجربة السابقة في المراحل التي مضت في ظل كورونا وخاصة فيما يتعلق بالامتحانات تم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أبنائنا، لذلك أنا مطمئن، وقلب المشكلة واهتمام الدولة الرئيسى هو حماية الطلاب وأسرهم من أى ضرر".

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أنا كأستاذ جامعى أتابع الوضع مع وزارة التعليم العالي، ووفقا للإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتعليم، أرى أن هدفهم حماية الطلاب، وكل القرارات هدفها الوقاية والحماية في المقام الأول، ويوم 22 و23 فبراير لدينا في جامعة عين شمس امتحانات الماجستير والدكتوراة، وهى امتحانات لا تحتمل أن تتم بطريقة أخرى غير طريقتها المعتادة، تجد أن تقسيم الطلاب وتقسيم أيام الامتحانات الهدف من ذلك حمايتهم".