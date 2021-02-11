شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: تحديد مصير الدراسة الأسبوع المقبل.. وما يجرى تداوله غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، أنه لا يوجد أي قرارات صدرت عن الحكومة بخصوص العملية التعليمية، وبالنسبة للحملات التي تداول عبر الإنترنت فإنها غير حقيقية، ومن المقرر اجتماع لجنة الأزمات الأسبوع المقبل لتحديد مصير الدراسة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "الناس دائما تقارن ما حدث العام الماضي بالعام الحالي، وفي العام الماضي الوضع يختلف لأنه جرى تدريس نسبة كبيرة من المنهج، وامتحان الترم الأول عقد بالفعل، ويجب أن تعقد الامتحانات بطريقة ما ستقررها وزراء التعليم والتعليم العالى".

وقال: "هناك عام دراسي يجب استكماله بطريقة تحافظ على صحة الطلاب في ظل جائحة كورونا، الواقع حاليا أن الوضع الوبائي يشهد استقرارا، وستجرى دراسة كل السيناريوهات المقترحة لعقد الامتحانات في ظل الوضع الحالي".

فى سياق أخر، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة عزبة الهجانة "تاريخية"، مشيراً إلى أنه تكتل عمرانى كبير غير مخططة بالكامل، والدولة تهدف إلى إعادة تأهيله من أجل توفير حياة لائقة للمصريين، وتابع: "سيجرى تطوير وتحسين المنطقة عما هى عليه الآن".

وأضاف "سعد"، فى تصريحات تليفزيونية، أن التدخل الذى ستقوم به الدولة سيكون من خلال فتح محاور بعرض وطول المنطقة من أجل التعامل مع أي كارثة تقع داخل هذا التكتل العمرانى الكبير جداً، وتابع: "أي كارثة تحدث الآن سيكون من الصعب التعامل معها كون الشوارع ضيقة، وسيارات الإطفاء لا تستطيع السير بها".

وأكد متحدث الوزراء، أن كافة الوزراء من تربية وتعليم وصحة وتضامن اجتماعى وغيرها، إلى جانب المجتمع المدنى، ستتدخل من أجل الارتقاء بجودة الحياة بعد الانتهاء من عملية فتح المحاور، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.