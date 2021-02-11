شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يجرى اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية السودانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيق، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية، حيث قدم لها أصدق التهاني بمناسبة توليها مهام منصبها معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي البناء التي تجمع بين البلدين، والبناء على الزخم الجاري الذي تشهده للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من الشراكة والتعاون لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز من الروابط الأزلية الراسخة التي تجمع بينهما على المستويين الرسمي والشعبي، متمنياً للسودان الشقيق دوام الخير والتقدم ولشعبه المزيد من الرخاء والازدهار، وموجهاً لها الدعوة لزيارة القاهرة في أقرب فرصة سانحة.

كما أضاف حافظ، أن وزيرة الخارجية السودانية أعربت من جانبها عن تقديرها البالغ لمصر وتطلعها إلى العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والمضي بها قدماً في إطار أواصر الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مؤكدة الأولوية التي يشكلها تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة المقبلة.