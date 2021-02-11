شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة تاريخية.. ويؤكد تطوير وتحسين المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة عزبة الهجانة "تاريخية"، مشيراً إلى أنه تكتل عمرانى كبير غير مخططة بالكامل، والدولة تهدف إلى إعادة تأهيله من أجل توفير حياة لائقة للمصريين، وتابع: "سيجرى تطوير وتحسين المنطقة عما هى عليه الآن".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، عبر قناة "extra news"، أن التدخل الذى ستقوم به الدولة سيكون من خلال فتح محاور بعرض وطول المنطقة من أجل التعامل مع أي كارثة تقع داخل هذا التكتل العمرانى الكبير جداً، وتابع: "أي كارثة تحدث الآن سيكون من الصعب التعامل معها كون الشوارع ضيقة، وسيارات الإطفاء لا تستطيع السير بها".

وأكد متحدث الوزراء، أن كافة الوزراء من تربية وتعليم وصحة وتضامن اجتماعى وغيرها، إلى جانب المجتمع المدنى، ستتدخل من أجل الارتقاء بجودة الحياة بعد الانتهاء من عملية فتح المحاور، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأشار "سعد"، إلى أن التوسع في المدن العمرانية الجديدة التي تعمل عليها الدولة الآن سيحد من انتشار العشوائيات، وتابع: "الدولة المصرية على مدى الـ35 عاما السابقة أنشات 23 مدينة جديدة ، بينما على مدار السنوات الستة الماضية فقط قمنا بعمل 30 مدينة جديدة.. والمدن الجديدة ستوفر علينا التعامل مع أوضاع صعبة مثل عزبة الهجانة".

ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد بشأن تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسى الثانى بجميع المدارس والجامعات، مشدداً على أن ذلك لا أساس له من الصحة، وتابع: "كل ما نشر اليوم وما زيف من وثائق منسوبة لمجلس الوزراء لا أساس لها من صحة، والقرار سننتظره أما يوم السبت أو الأحد يوم انعقاد لجنة الأزمات".