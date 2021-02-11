مستشارة وزيرة التضامن: تابلت لكل رائدة ريفية ضمن برنامج «الألف يوم الأولى»

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة آمال ذكي مستشارة وزيرة التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية مسئول برنامج «الألف يوم الأولى»، إنه يجرى تدريب الرائدات الريفيات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين للوزارة، في إطار هذا البرنامج الوطني، لافتا إلى أنها تبدأ منذ الحمل وحتى إتمام الطفل عامين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسينى، المذاع على فضائية المصرية الأولي، أنه يتم التركيز من خلال تلك الرسائل على تغذية الطفل جيدا، وأن يكون إدراكه سليما، والالتزام بالتطعيمات لكل من الأم والطفل، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ6 شهور الأولى، ومتابعة منحنى النمو للطفل من خلال متابعة الوزن والطول والاهتمام بالتغذية السليمة.

وأكدت مسئول البرنامج، أن رسائل البرنامج، ستجرى من خلال الاعتماد على التابلت، لافتة إلى أن التابلت الذي سيوزع على مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات، سيكون عليه رسائل صحة الأم والطفل، مشيرة إلى أنه توزيع التابلت على الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمات العاملات ضمن البرنامج.