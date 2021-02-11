شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة التضامن: تابلت لكل رائدة ريفية ضمن برنامج «الألف يوم الأولى» والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسينى، المذاع على فضائية المصرية الأولي، أنه يتم التركيز من خلال تلك الرسائل على تغذية الطفل جيدا، وأن يكون إدراكه سليما، والالتزام بالتطعيمات لكل من الأم والطفل، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ6 شهور الأولى، ومتابعة منحنى النمو للطفل من خلال متابعة الوزن والطول والاهتمام بالتغذية السليمة.
وأكدت مسئول البرنامج، أن رسائل البرنامج، ستجرى من خلال الاعتماد على التابلت، لافتة إلى أن التابلت الذي سيوزع على مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات، سيكون عليه رسائل صحة الأم والطفل، مشيرة إلى أنه توزيع التابلت على الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمات العاملات ضمن البرنامج.
ولفتت إلى تدريب 7 آلاف خدمة عامة وألفين رائدة ريفية حتى الآن، ستعمل ضمن البرنامج بالإضافة إلى مشاركة مستفيدات تكافل وكرامة المتطوعات لتوعية الأسر.
وتابعت أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة التغذية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية، لافتة إلى أنه يجرى صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهرياً، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء.