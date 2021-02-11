شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة جميع المواد باللغة الفرنسية على بنك المعرفة لطلاب المدارس الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل السنوات الدراسية، يمكنك الآن دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى، اكتشف المحتوى وابدأ مذاكرة دروسك باللغة الفرنسية الآن:

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثانى بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، فقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائياً، مُشدداً على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.