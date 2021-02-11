شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: تطوير البنية التحتية بالمناطق غير المخططة ولن يتم إزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، أنه لا يوجد رسالة أقوى من الرسالة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارته لمنطقة عزبة الهجانة، مشيرا إلى أنه فى بعض الحالات يكون نقل أهالى بعض المناطق إلى مناطق أخرى أفضل الأمور، ولكن سيكون هناك تدخلات من الحكومة من خلال فتح محاور لتسهيل الحركة داخل ذلك التكتل السكنى وسيتم إزالة جزء من المبنى التى تقع بنطاق تلك المحاور، ولن يتم إزالة المناطق غير المخططة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على قناة النهار: "سيكون هناك تدخلات اجتماعية من خلال وزارتي التضامن والصحة لتوفير حياة أفضل في عزبة الهجانة باعتبارها مناطق غير مخططة، وسنضمن أنه خلال السنوات القادمة عدم وجود مناطق غير مخططة".

وتابع: "هناك التزام كامل من الوزارة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال الاجتماعات الدورية التي تجرى".