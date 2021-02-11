شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا فى إفريقيا يقترب من 3,7 مليون حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في دول إفريقيا اقترب من 3,7 مليون حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة لعالمية في أفريقيا بيانا أكد أن الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس في بلدان القارة وصل إلى 3693363 حالة، بعد تسجيل 13321 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. أما عدد الوفيات من بين المصابين ازداد خلال الفترة نفسها بمقدار 717، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 96232.

وأوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة لعالمية في أفريقيا، أن 3,2 مليون شخص في القارة الإفريقية تعافوا من مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، لافتا إلى أن كل حالات الإصابة والوفاة تم الكشف عنها في جنوب إفريقيا (1479253 إصابة و46869 وفاة). تليها من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء إثيوبيا (143566 إصابة و2168 وفاة)، ونيجيريا (141447 إصابة و1694 وفاة)، وكينيا (102048 إصابة و1789 وفاة).